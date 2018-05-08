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В Совфеде назвали условие восстановления отношений между Москвой и Киевом

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев согласился с ранее высказанным депутатом Верховной рады Украины Вадимом Рабиновичем тезисом о том, что в конечном счете Россия и Украина «придут к миру». Однако сенатор считает, что в данном случае нормализация отношений не должна происходить в двустороннем порядке.

«Я категорически не принимаю тезис о том, что нормализация наших отношений — это зона взаимной ответственности», — цитирует Косачева НСН. По его словам, этот тезис преследует цель представить политический и экономический кризис, в котором находится Украина, как следствие конфликта между двумя странами. «Это абсолютно не так. Украинский кризис носит исключительно внутриукраинский характер», — уверен эксперт.

Сенатор считает, что Киев должен пересмотреть свою политику для восстановления отношений с Москвой.

«Если Киев пересмотрит свою нынешнюю политику максимального сворачивания отношений с Россией, интерпретацию событий на юго-востоке Украины как следствие военного вмешательства России, если он прекратит муссировать тезис об оккупации Крыма, то я не сомневаюсь, что наши отношения могут быть восстановлены», — резюмировал политик.

Ранее Вадим Рабинович сравнил происходящее между Россией и Украиной с ситуацией на Корейском полуострове. Украинский депутат подчеркнул, что Сеул и Пхеньян нашли в себе «мужество сделать шаг навстречу друг другу», сделали шаг назад. По его мнению, именно это должны сделать Москва и Киев.

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