Житель Краснодара выпал из окна на 11-м этаже и выжил

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая в Краснодаре. Мужчина доставлен в больницу после падения с 11-го этажа.

По данным правоохранительных органов, 30-летний мужчина выпал из окна поздно вечером 7 мая. Он был доставлен в больницу с многочисленными тяжелыми травмами. По предварительным данным, краснодарец снимает квартиру с другом, перед падением они распивали спиртные напитки. Об этом пишут «Кубанские новости».

Как сообщал портал iz.ru, в Астрахани двухлетний ребенок выпал из окна на восьмом этаже. Мальчика доставили в больницу вечером 6 мая, утром 7 мая он скончался. По предварительным данным, малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку.