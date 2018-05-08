Роскомнадзор заблокировал более 20 сайтов по продаже медалей ВОВ

Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту по продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных госнаград и знаков отличия. Порталы или отдельные их страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации на основании решения суда.

Отмечается, что 12 интернет-ресурсов удалили противоправную информацию, владельцам еще двух сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления.

В России приобретение или сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР запрещены законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность. Также наказуемо распространение информации, предусматривающей административную или уголовную ответственность.