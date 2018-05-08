Бизнесмен Капчук сдался в посольство РФ в Хорватии

Бизнесмен Сергей Капчук укрылся в российском посольстве в хорватской столице Загребе после того, как на въезде в страну у него конфисковали британский паспорт. Об этом порталу iz.ru сообщил сам предприниматель.

«Сдался в Загребе в посольство», — пояснил Сергей Капчук.

По словам предпринимателя, он был вынужден покинуть Великобританию из-за того, что на него открыли охоту западные спецслужбы. Причиной этому стала его позиция по делу об отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее Сергей Капчук заявил телеканалу РЕН ТВ, что считает все обвинения в адрес Москвы спланированной провокацией западных политиков, которые пытаются таким образом оправдать возможные удары по Сирии. Бизнесмен сообщил, что представители британских спецслужб потребовали от него «обвинять» Россию, но он не стал этого делать.

7 мая у Сергея Капчука конфисковали британский паспорт, и он был вынужден искать убежища в посольстве РФ в столице Хорватии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, их могли отравить нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», якобы произведенным в России. В Москве неоднократно указывали на несостоятельность подобных обвинений. Кроме того, власти РФ требуют проведения открытого расследования инцидента.