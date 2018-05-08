Спортсмен из Амурской области пробежал по Москве 101 км

Житель Амурской области пробежал по МКАД и финишировал возле Красной площади в Москве. Дистанция забега, посвященного Дню Победы, составила 101 км.

Абдурашид Раджабов пробежал стокилометровку уже в третий раз. Спортсмену удалось побить собственный рекорд скорости прохождения дистанции. Он финишировал за 10 часов 31 минуту. В 2015 году на завершение дистанции Раджабову потребовалось 11 часов, а в 2017 году при беге по Благовещенску — более 12 часов, сообщает «Амурская служба новостей».

На разных этапах движения по Москве вместе с уроженцем Амурской области бежали его друзья и знакомые, они преодолевали дистанции от 5 до 42 км. А зрители неоднократно предлагали помощь и воду.

На новую дистанцию Раджабов выйдет 2 июня, он пробежит марафон по Благовещенску.