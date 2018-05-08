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Хоккеист Сергей Калинин попал в рейтинг самых завидных женихов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Рейтинг самых завидных женихов среди российских хоккеистов составил журнал «СтарХит». В список попал омич Сергей Калинин, играющий за санкт-петербургский клуб СКА.

27-летний нападающий оказался одним из самых старших среди своих холостых коллег, средний возраст которых составляет 21–22 года.

Сам Калинин свою личную жизнь не афиширует. Состояние хоккеиста оценивается в миллионы рублей, пишет сайт kp.ru.

В 2016 году Калинин стал бронзовым призером чемпионата мира по хоккею, а в прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане. В рейтинг также попали нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА Кирилл Капризов, защитник клуба СКА Санкт-Петербург Владислав Гавриков, защитник клуба СКА Санкт-Петербург Артем Зуб, вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги СКА и Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» Игорь Шестеркин и другие.

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