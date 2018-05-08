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Лавров призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Власти России никогда не станут действовать во вред безопасности какого-либо государства и не допустят повторения ужасов Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии почтения памяти дипломатов, погибших в годы войны.

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Мероприятие прошло на территории внешнеполитического ведомства. Глава МИДа возложил цветы к памятным доскам в честь дипломатов, которые пали во время сражений Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие почетный караул Кремлевского полка.

«Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо страны, всегда будет вести честный, откровенный диалог, основанный на уважении интересов всех партнеров», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва будет «до последнего» отстаивать эти принципы, «чтобы никогда не повторились ужасы Второй мировой войны». При этом Сергей Лавров отметил, что сотрудничество стран с различными политическими системами в военные годы является хорошим примером и в нынешней обстановке.

8 мая Минобороны РФ опубликовало архивные документы военных лет, которые легли в основу сюжетов известных фильмов о Великой Отечественной войне.

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