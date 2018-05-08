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Случаи укусов клещей зафиксированы на территории Хабаровска

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За первую неделю мая в больницы обратились 157 взрослых и 33 ребенка с укусами клещей. В ряде случаев опасных паукообразных местные жители подхватили на территории Хабаровска.

Акарицидная обработка городской зоны пока не завершена. Случаи укусов зафиксированы на улице Ильича, в Кедровом переулке и на Центральном кладбище. Инсектицидами планируется обработать площадь около 600 га, работы продлятся до конца мая, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Жителям Хабаровска рекомендовано регулярно проверять себя и домашних животных на наличие клещей после прогулки. В случае присасывания вредителя необходимо обращаться к врачам.

Для профилактики клещевого энцефалита уколы иммуноглобулина получили 148 человек. Пока случаев заболевания не выявлено.

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