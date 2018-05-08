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Стала известна дата встречи глав МИД РФ и ФРГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Встреча глав МИД России и ФРГ состоится 10 мая в Москве. Сергей Лавров и Хайко Маас проведут в четверг переговоры в российской столице.

О предстоящих переговорах дипломатов рассказал «Интерфаксу» источник в российском МИДе. «На четверг в Москве запланированы переговоры с главой МИД ФРГ», — отметил он.

В апреле сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал готовность Москвы к диалогу по урегулированию сирийского конфликта. Министр указал, что Россия — сложный партнер, но без участия Москвы не решить сирийский конфликт. 

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