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В селах Якутии отключают электричество из-за паводка

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Уровень воды значительно поднялся в Амгинском районе в Якутии. В муниципалитете введен режим ЧС, коммунальщики отключили часть трансформаторов.

По данным оперативных служб, уровень воды достиг 1,01 тыс. см при критическом уровне 925 см. Затор на реке Амга привел к подтоплению 13 участков и частных домов. Жителей переселяют в другие населенные пункты, организована эвакуация скота, сообщает ИА SakhaNews.

Ряд трансформаторов, питающих села Амга, Чапчылган и участок Ефремовка, было решено отключить. Это необходимо, чтобы избежать возможных несчастных случаев с поражением людей электрическим током вблизи проводов высокого напряжения. Под ограничение попали 185 жителей.

Подача электричества будет возобновлена, как только уровень воды пойдет на спад.

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