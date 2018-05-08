Даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам утверждены в Татарстане

Стало известно, когда жители Татарстана будут отдыхать на Ураза-байрам и Курбан-байрам. Указ об утверждении дат проведения этих исламских праздников подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, Ураза-байрам будут встречать 15 июня, а Курбан-байрам — 21 августа. Эти дни назначены в соответствии с лунным календарем. Они будут считаться нерабочими праздничными днями. Первый приходится на пятницу, а второй — на вторник, уточняет ресурс ProKazan.ru.

Месяц Рамадан в 2018 году начнется 16 мая. VI республиканский ифтар назначен на 26 и 27 мая. Коллективное чтение намаза пройдет в Казанской академии тенниса.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что жертвоприношения во время праздника Курбан-байрам не попадут под действие нового закона о жестоком обращении с животными. Считается, что это традиционный исламский праздник с многовековой историей.