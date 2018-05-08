Прямой эфир

Даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам утверждены в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стало известно, когда жители Татарстана будут отдыхать на Ураза-байрам и Курбан-байрам. Указ об утверждении дат проведения этих исламских праздников подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, Ураза-байрам будут встречать 15 июня, а Курбан-байрам — 21 августа. Эти дни назначены в соответствии с лунным календарем. Они будут считаться нерабочими праздничными днями. Первый приходится на пятницу, а второй — на вторник, уточняет ресурс ProKazan.ru.

Месяц Рамадан в 2018 году начнется 16 мая. VI республиканский ифтар назначен на 26 и 27 мая. Коллективное чтение намаза пройдет в Казанской академии тенниса.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что жертвоприношения во время праздника Курбан-байрам не попадут под действие нового закона о жестоком обращении с животными. Считается, что это традиционный исламский праздник с многовековой историей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Баран сбежал на Курбан-байрам и бегал по улицам города в Иваново
Курбан-байрам, Соборная мечеть

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017