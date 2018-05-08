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«Рябина доходная» и «клен сбалансированный» высажены в Челябинске

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В Челябинске высадили деревья в новом сквере Финансистов. Он появился на Алом поле. Его создание приурочено к 100-летию финансовой системы Южного Урала, которое будет отмечаться в 2019 году.

В торжественной церемонии закладки сквера принимали участие сотрудники регионального министерства финансов во главе со своим руководителем Андреем Пшеницыным. Каждому дереву дали свое финансовое название.

«Есть «липа бюджетная», «клен сбалансированный» и «рябина доходная», — цитирует главу министерства ИА «Урал-пресс-информ».

Сотрудники областного министерства финансов пообещали ухаживать за деревьями, чтобы они выросли «большими и встретили не один юбилей».

Портал iz.ru накануне сообщал о крупном природном пожаре в Челябинской области. Огонь возник недалеко от поселка Витаминный Сосновского района. Сильное задымление отмечается вдоль трассы М-5. Трава горит на площади 2 га.

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