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Медведев озвучил имена кандидатов в новое правительство

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Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент России Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра, назвал имена возможных членов нового правительства.

На встрече с депутатами Государственной думы от партии «Единая Россия» он рассказал, что среди руководящего состава кабинета министров хотел бы видеть, в частности, Антона Силуанова, который, сохранив должность главы Минфина, станет курировать весь экономический блок. Ранее этим занимался Игорь Шувалов.

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Особое внимание Медведев уделил вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, которыми, по его мнению, мог бы заняться нынешний замминистра обороны Юрий Борисов. До этого их курировал Дмитрий Рогозин.

Заниматься вопросами, связанными с реализацией социальной политики, деятельности в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения, по мнению Медведева, могла бы Татьяна Голикова, которая занимает пост председателя Счётной палаты России.

Поручить вопросы сельского хозяйства было предложено экс-главе Минсельхоза Алексею Гордееву. Также занять пост вице-премьера может зампред прошлого правительства, курировавший вопросы Крыма, Дмитрий Козак. Ему Медведев предложил поручить вопросы промышленности и энергетики, передает «Интерфакс».

Кроме того, среди руководящего состава кабмина он видит Ольгу Голодец, которая станет заниматься вопросами культуры и спорта. Виталию Мутко хотят поручить строительство и региональную политику. Вопросы, которые касаются развития транспорта, связи и цифровой экономики, возможно, будет курировать Максим Акимов.

При этом на встрече с депутатами Медведев отметил, что пока речь идёт лишь о руководящем составе нового правительства.

8 мая на пленарном заседании Госдумы рассмотрят кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Он выступит перед депутатами и ответит на их вопросы. Ожидается, что на голосовании будет присутствовать глава государства.

7 мая Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Это произошло после инаугурации Владимира Путина, который в понедельник в четвертый раз официально вступил в должность президента России.

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