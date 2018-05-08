Нижний Тагил встречает автопробег «Победа — одна на всех»

Автопробег «Победа — одна на всех» прибыл в Нижний Тагил. Его участники, активисты молодежных общественных организаций, депутаты молодежной думы и простые жители города возложили цветы к мемориалу на площади Славы и посетили музей бронетанковой техники «Уралвагонзавода».

Как уточняет ресурс ТагилСити.Ру, главная цель автопробега — донести до россиян исторические факты, рассказать о том, что происходило в тылу и на фронте во время Великой Отечественной войны. Участники делают фотографии и снимают видео, а потом распространяют материалы через социальные сети.

Путешествуют они на раритетных автомобилях «ГАЗ М20». Пробег пройдет в общей сложности по 40 городам Тюменской, Курганской областей и Югры, а дальше направится по Казахстану, Киргизии и Узбекистану.

Портал iz.ru ранее сообщал об автопробеге «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». С 3 по 6 мая семь автоколонн проследовали по семи округам России и посетили более 100 населенных пунктов.