Два человека погибли при взрыве на юге Италии

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 8 мая, в городе Кротон на юге Италии, погибли два человека, еще четверо пострадали, передает «РИА Новости».

Эпицентр взрыва находился в квартире, личности погибших и пострадавших установлены. Погибла женщина 58 лет и 43-летний мужчина, среди пострадавших — трое детей, они госпитализированы.

Из-за взрыва обрушились стены квартиры, причины инцидента выясняют карабинеры, полиция и пожарные. Предварительно, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа.

В конце марта в Италии девять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме.