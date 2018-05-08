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Два человека погибли при взрыве на юге Италии

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Фото: Global Look Press/Salvatore Esposito
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Взрыв прогремел в ночь на вторник, 8 мая, в городе Кротон на юге Италии, погибли два человека, еще четверо пострадали, передает «РИА Новости».

Эпицентр взрыва находился в квартире, личности погибших и пострадавших установлены. Погибла женщина 58 лет и 43-летний мужчина, среди пострадавших — трое детей, они госпитализированы.

Из-за взрыва обрушились стены квартиры, причины инцидента выясняют карабинеры, полиция и пожарные. Предварительно, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа.

В конце марта в Италии девять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме.

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