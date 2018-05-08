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Курск готовится к Коренской ярмарке и Среднерусскому форуму

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Коренская ярмарка, которая считается одной из самых древних и крупных в Центральной части России, откроется в Курске 7 июня. Подготовка к ней уже началась.

Как уточняет «Курская правда», организатором ярмарки выступает региональная администрация при поддержке аппарата полпреда президента в ЦФО, торгово-промышленной палаты и отраслевых министерств и ведомств.

Каждый год в этом событии принимают участие представители порядка 25 стран дальнего и ближнего зарубежья, 35 российских регионов и около 1,5 тыс. российских и иностранных компаний. Ярмарка считается крупнейшей презентационной площадкой. На ней представлена продукция всех сегментов промышленности, а также транспорт, связь, банковская и страховая деятельность, спорт, туризм, народные промыслы и ремесла.

Последние шесть лет параллельно с ярмаркой в Курской области проходит Среднерусский экономический форум. Он уже зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются наиболее актуальные проблемы центрального региона России. Это и пленарные дискуссии, и выставки инвестиционных проектов, и тематические секции.

В этом году основная тема форума — «На пути к экономике знаний». В работе форума планируют принять участие представители федеральных и региональных ведомств, госкорпораций, инвестиционных и банковских структур, предприятий среднего и малого бизнеса.

Уже сейчас начали работать официальные сайты будущих мероприятий. На них можно найти всю информацию, касающуюся программы форума и ярмарки, а также заявить об участии в них.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует принять участие посол США в России Джон Хантсман. Форум стартует 24 мая в Санкт-Петербурге.

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