Следователи проверят управляющую компанию после обрушения стены дома в Саратове

Следователи проводят проверку после обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове, изымаются документы управляющей компании. Об этом сообщил прокурор Ленинского района города Андрей Волков.

Вечером 7 мая кирпичная кладка частично обрушилась с первого по пятый этаж на углу жилого дома, где находятся душевые. Здание расположено на проспекте Строителей. Предварительно, никто не пострадал.

«По факту обрушения проводится проверка с привлечением следственных органов. Сотрудники следственных органов изымают в управляющей компании необходимые документы, которые касаются технического состояния и эксплуатации дома», — цитирует «РИА Новости» представителя гособвинения.

Он пояснил, что доступ в правое крыло здания будет оставаться закрыт, пока рабочие не демонтируют обломки обрушившейся стены. В здании проживают 119 человек, их временно разместили в гостиницах. Как отметил Андрей Волков, до этого случая жильцы не жаловались в прокуратуру на состояние дома.