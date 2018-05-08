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Следователи проверят управляющую компанию после обрушения стены дома в Саратове

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Фото: ТАСС/Валентина Брыкалина
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Следователи проводят проверку после обрушения кирпичной кладки угла пятиэтажного жилого дома в Саратове, изымаются документы управляющей компании. Об этом сообщил прокурор Ленинского района города Андрей Волков.

Вечером 7 мая кирпичная кладка частично обрушилась с первого по пятый этаж на углу жилого дома, где находятся душевые. Здание расположено на проспекте Строителей. Предварительно, никто не пострадал.

«По факту обрушения проводится проверка с привлечением следственных органов. Сотрудники следственных органов изымают в управляющей компании необходимые документы, которые касаются технического состояния и эксплуатации дома», — цитирует «РИА Новости» представителя гособвинения.

Он пояснил, что доступ в правое крыло здания будет оставаться закрыт, пока рабочие не демонтируют обломки обрушившейся стены. В здании проживают 119 человек, их временно разместили в гостиницах. Как отметил Андрей Волков, до этого случая жильцы не жаловались в прокуратуру на состояние дома.

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