Анна Нетребко пропустила выступление в Метрополитен-опера

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко была вынуждена пропустить выступление в Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за недомогания 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба оперного театра в Twitter.

Нетребко должна была исполнить заглавную партию в опере «Тоска» Джакомо Пуччини, но вместо нее на сцену нью-йоркского театра вышла Дженнифер Роули, сообщает ТАСС.

Пока в программе других выступлений оперной певицы изменений не произошло. Нетребко исполнит заглавную партию в «Тоске» 8 и 12 мая.

Jennifer Rowley will sing the title role in tonight’s performance of Puccini’s Tosca, replacing Anna Netrebko who is ill. #castchange