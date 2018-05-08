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Анна Нетребко пропустила выступление в Метрополитен-опера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко была вынуждена пропустить выступление в Метрополитен-опера в Нью-Йорке из-за недомогания 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба оперного театра в Twitter.

Нетребко должна была исполнить заглавную партию в опере «Тоска» Джакомо Пуччини, но вместо нее на сцену нью-йоркского театра вышла Дженнифер Роули, сообщает ТАСС.

Пока в программе других выступлений оперной певицы изменений не произошло. Нетребко исполнит заглавную партию в «Тоске» 8 и 12 мая.

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