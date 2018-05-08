Прямой эфир

Заседание глав минфинов стран G20 пройдет 8 июня в Фукуоке

0
Фото: Global Look Press/Patricio Murphy
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча министров финансов и центробанков стран G20 пройдет в 2019 году в Фукуоке (Япония), заседания состоятся 8 и 9 июня, заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

«Встреча пройдет в Фукуоке с 8 по 9 июня. Мы хотим, чтобы это была представительная встреча с четкой организацией», — цитирует чиновника агентства ТАСС

Cаммит G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня текущего года. Выбор пал на Осаку после анализа соответствующей инфраструктуры и числа отелей, способных разместить высокопоставленных гостей из других государств.

Участниками «большой двадцатки» являются 20 крупнейших национальных экономик — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия предложила G20 создать базу цифровых компаний
Лавров: Путин и Трамп могли встретиться больше трех раз во время G20

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017