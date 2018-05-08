Заседание глав минфинов стран G20 пройдет 8 июня в Фукуоке

Встреча министров финансов и центробанков стран G20 пройдет в 2019 году в Фукуоке (Япония), заседания состоятся 8 и 9 июня, заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

«Встреча пройдет в Фукуоке с 8 по 9 июня. Мы хотим, чтобы это была представительная встреча с четкой организацией», — цитирует чиновника агентства ТАСС.

Cаммит G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня текущего года. Выбор пал на Осаку после анализа соответствующей инфраструктуры и числа отелей, способных разместить высокопоставленных гостей из других государств.

Участниками «большой двадцатки» являются 20 крупнейших национальных экономик — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Российская Федерация, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.