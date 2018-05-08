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В бундестаге оценили вероятность военного столкновения России и Европы

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Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini
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Европе и России может грозить военное столкновение, если напряжение продолжит нарастать. Такое заявление сделал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Марк Йонген.

Политик считает, что для развития отношений между Москвой и Евросоюзом есть несколько сценариев, при этом военное столкновение произойдет только в худшем случае, пишет «РИА Новости».

Также Йонген заявил, что в лучшем случае сотрудничество может привести к более тесному альянсу с Россией, но произойдет это, по мнению депутата, в случае укрепления в Европе партий, подобных АдГ. Тогда страны смогут продолжить торговый и культурный обмен без санкций.

Кроме того, политик выразил озабоченность, что в последнее время в дипломатии и дипломатическом языке наблюдается упадок. Многие страны, не имея доказательств, прибегают к серьезным обвинениям в адрес других государств, накаляя обстановку между странами до возможности военного конфликта. Также Йонген отметил, что это касается и маневров НАТО на границе с Россией.

Отношения западных стран и Москвы ухудшились в результате ситуации, возникшей на Украине, и референдума в Крыму. Евросоюз обвинил Россию во вмешательстве в дела государства и ввел против нее санкции. Российская сторона в свою очередь ввела ответные меры.

8 мая постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму.

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