Прямой эфир

СК начал проверку после обрушения стены общежития в Саратове

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи Саратовской области начали проверку в связи с частичным обрушением общежития в Ленинском районе Саратова. Об этом во вторник сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«Следственные органы организовали проверку в связи с обрушением угла здания пятиэтажного общежития, в котором расположены комнаты сантехнического назначения [нежилые], на проспекте Строителей города Саратова», — говорится в сообщении следственного управления.

В пятиэтажном жилом доме на проспекте Строителей обрушилась кирпичная кладка. Из здания было эвакуировано около 150 человек. По данным МЧС, пострадавших в результате произошедшего нет. 

«Завалы обследовали собаки на предмет нахождения людей. Люди пока не обнаружены, решение принято всё вручную грузить на самосвалы», — сообщил начальник областного ГУ МЧС Игорь Качев в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что разбор завалов будет продолжаться всю ночь, в нем задействованы 170 спасателей. «Средств достаточно для того, чтобы завал полностью до утра разобрать, а в светлое время суток надо будет проверять конструкции на дальнейшую угрозу обрушения. Утром на место обрушения придет тяжелая техника и срежет плиты», — добавил Качев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове обрушилась стена жилой пятиэтажки
Ребенок погиб в Тульской области под обрушившейся стеной дома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017