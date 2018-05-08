СК начал проверку после обрушения стены общежития в Саратове

Следователи Саратовской области начали проверку в связи с частичным обрушением общежития в Ленинском районе Саратова. Об этом во вторник сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«Следственные органы организовали проверку в связи с обрушением угла здания пятиэтажного общежития, в котором расположены комнаты сантехнического назначения [нежилые], на проспекте Строителей города Саратова», — говорится в сообщении следственного управления.

В пятиэтажном жилом доме на проспекте Строителей обрушилась кирпичная кладка. Из здания было эвакуировано около 150 человек. По данным МЧС, пострадавших в результате произошедшего нет.

«Завалы обследовали собаки на предмет нахождения людей. Люди пока не обнаружены, решение принято всё вручную грузить на самосвалы», — сообщил начальник областного ГУ МЧС Игорь Качев в комментарии ТАСС.

Он также отметил, что разбор завалов будет продолжаться всю ночь, в нем задействованы 170 спасателей. «Средств достаточно для того, чтобы завал полностью до утра разобрать, а в светлое время суток надо будет проверять конструкции на дальнейшую угрозу обрушения. Утром на место обрушения придет тяжелая техника и срежет плиты», — добавил Качев.