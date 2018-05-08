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На ярославском аэродроме открыли памятник Макарычу

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Под Ярославлем на аэродроме Левцово появился двухметровый бронзовый памятник авиатехникам. Прототипом монумента стал авиатехник Макарыч из фильма «В бой идут одни «старики». Его роль сыграл Алексей Макарович Смирнов.

Скульптуру высотой 2,5 метра из бронзы установили под Ярославлем — на родине Смирнова. Она представляет собой Макарыча, который стоит с поднятой вверх рукой, встречая и провожая пилотов.

Проектом занимается заслуженный художник России Елена Пасхина.

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