Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Активизировавшийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Выброс пепла произошел 8 мая днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 100 км к югу и юго-востоку от вулкана, сообщает «Интерфакс».

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Сейчас в районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов.

Отмечается, что пепловый шлейф уносит в Камчатский залив, на пути его следования нет населенных пунктов. Ключевской находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского и является действующим стратовулканом, а также одним из самых активных в Евразии. Высота вулкана составляет 4,85 тыс. м.