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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
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Активизировавшийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Выброс пепла произошел 8 мая днем по местному времени. Пепловый шлейф распространился на 100 км к югу и юго-востоку от вулкана, сообщает «Интерфакс».

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Сейчас в районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов.

Отмечается, что пепловый шлейф уносит в Камчатский залив, на пути его следования нет населенных пунктов. Ключевской находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского и является действующим стратовулканом, а также одним из самых активных в Евразии. Высота вулкана составляет 4,85 тыс. м.

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