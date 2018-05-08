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В Красноярске во Дворце спорта произошел пожар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар произошел во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщает официальный представитель краевого главка МЧС Александр Якимов.

Сообщение о пожаре поступило в 5:32 (1:32 мск). Возгоранию была присвоена третья степень сложности. В происшествии никто не пострадал, сообщает «РИА Новости».

Площадь и место пожара на данный момент неизвестны. Однако по данным РЕН ТВ, загорелась кровля. Дворец спорта расположен между берегами Енисея на острове Отдыха. Сейчас движение на нем полностью перекрыто. Причины инцидента выясняются. 

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