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Пионеры индустриального хип-хопа Dälek выступят в Москве

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Фото: www.youtube.com
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1 октября на сцене столичного клуба Pravda выступят пионеры индустриального хип-хопа, группа Dälek.

С первого и единственного визита коллектива в Россию прошло уже 12 лет. Выступление в Москве откроет российский музыкальный проект «Собаки Табака».

По словам организаторов, Dälek — это «неординарный и экстравагантный саунд-микс эмбиентного металлического шума и резких рэп-декламаций».

Группа «непонятна как для любителей классического хип-хопа, так и среднестатистических металлистов», однако отсутствие массового успеха не помешало трио проторить свою собственную дорогу.

Выходцы из DIY-сцены Нью-Джерси сформировались в 1998 году в Ньюарке и подготовили почву для современных нойз-рэпперов вроде Death Grips и Clipping.

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