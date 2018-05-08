Минобороны рассказало о прообразах героев фильмов о войне

Министерство обороны России в преддверии празднования Дня Победы обнародовало на сайте архивные документы, посвященные событиям военных лет и советским солдатам, которые стали прототипами для известных фильмов о Великой Отечественной войне.

Пользователи смогут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений советской армии, а также прочитать истории реальных людей, героизм которых лег в основу киношедевров.

Так, на сайте военного ведомстве размещен фотопортрет военных лет командира авиаполка «ночных ведьм» Евдокии Бершанской и кадры с ее героиней из фильма «В небе «ночные ведьмы», которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Также опубликованы личные дела командиров подводных лодок «Щ-403» и «Щ-422» Семена Коваленко и Федора Видяева, которые стали прообразом капитана Строгова в фильме «Командир счастливой «Щуки».

В марте, в преддверии Международного женского дня, российское военное ведомство опубликовало исторические документы о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны. В числе рассекреченных документов — фронтовые письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки и наградные документы.