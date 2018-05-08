Неизвестная болезнь поразила китайских панд

Сразу несколько панд из центра по их разведению в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань поразила неизвестная ранее болезнь.

По данным агентства «Синьхуа», у заболевших животных побелели круги под глазами. Кроме того, некоторые панды страдают от выпадения шерсти.

Как отметил ветеринар Ло Цинли, проводивший осмотр животных, симптомы заболевания схожи с синдромом Фогта-Коянаги-Харады у людей, при котором выпадают волосы и поражается нервная система. Причины возникновения синдрома плохо изучены: известно лишь, что болезнь тесно связана с работой эндокринной и иммунной систем.

Панды внесены в Красную книгу. Животные являются традиционным символом Китая. Китайские власти даже сдают панд в аренду зарубежным зоопаркам, что стало причиной появления термина «пандовая дипломатия».