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Неизвестная болезнь поразила китайских панд

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Фото: Global Look Press/Zhang Wenkui
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Сразу несколько панд из центра по их разведению в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань поразила неизвестная ранее болезнь.

По данным агентства «Синьхуа», у заболевших животных побелели круги под глазами. Кроме того, некоторые панды страдают от выпадения шерсти.

Как отметил ветеринар Ло Цинли, проводивший осмотр животных, симптомы заболевания схожи с синдромом Фогта-Коянаги-Харады у людей, при котором выпадают волосы и поражается нервная система. Причины возникновения синдрома плохо изучены: известно лишь, что болезнь тесно связана с работой эндокринной и иммунной систем.

Панды внесены в Красную книгу. Животные являются традиционным символом Китая. Китайские власти даже сдают панд в аренду зарубежным зоопаркам, что стало причиной появления термина «пандовая дипломатия».

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