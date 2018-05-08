Конгресс США планирует увеличить число русскоязычных специалистов в ВС

Министр обороны США представит конгрессу план увеличения числа специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками, в вооруженных силах страны. Данная поправка предложена к законопроекту о финансировании и политике Пентагона на 2019 год.

Согласно документу, американское военное ведомство оценит актуальность проблемы нехватки людей со знанием русского, китайского и корейского языков «в жизненно важных областях» и представит план ее решения.

В 2017 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Российский МИД тогда поблагодарил ЦРУ за «поддержку и продвижение русского языка» и предложил свою помощь в подборе персонала.

В апреле 2018 года стало известно, что нацгвардия США намерена приобрести аудиопрограммы для изучения русского языка для американских военных.