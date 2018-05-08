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В Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда

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Фото: Global Look Press/Sachelle Babbar
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Товарный и пассажирский поезда столкнулись около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что в происшествии как минимум два человека погибли, еще несколько получили различные травмы. Подробности происшествия устанавливаются.

28 апреля немецкое агентство DPA сообщило, что локомотив и первые вагоны 400-метрового товарного поезда, который направлялся в Бремерхафен, сошли с рельсов в Мюнхене.

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