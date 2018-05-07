Скончался искусствовед Михаил Герман

Российский писатель и искусствовед, брат режиссера Алексея Германа Михаил Герман, скончался в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни.

«Скончался искусствовед Михаил Юрьевич Герман. Он около 30 лет проработал в Государственном Русском музее, в отделе новейших течений», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы музея.

По словам искусствоведа, заведующего отделом новейших течений ГРМ Александра Боровского, Герман обладал всеми возможными научными званиями и был «лучшим пером в нашей профессии».

«Немного торжественно, но верно по существу. Книги будут издаваться. А вот чудесное германовское перо мы потеряли», — написал Боровский в Facebook.

Михаил Герман родился в Ленинграде 23 февраля 1933 года. Он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, а затем стал главным научным сотрудником Русского музея, академиком Академии гуманитарных наук, членом Международной ассоциации художественных критиков. Герман написал более 30 книг, среди которых особо выделяют парижские истории.