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Активисты просят запретить создание завода ПВХ-покрытий в Орле

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Активисты в Орле подготовили петицию на имя президента РФ с просьбой запретить строительство завода напольных ПВХ-покрытий. По их мнению, новое предприятие на территории города будет представлять опасность для жизни и здоровья местных жителей. 

Производство ПВХ-покрытий намерена запустить компания ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» (входит в IVC Group, которая приобретена корпорацией Mohawk Industries, Inc., США). Об этом сообщает InfoOrel.ru.
 
Напомним, активисты в Уфе просят провести экологические экспертизы в отношении объектов, которые построят на территории индустриального парка «Уфимский». По их мнению, сооружения не предназначены для очистки промышленных стоков и от этого пострадает весь город. Заявление направлено в адрес президента РФ, главы Башкирии и Контрольно-счетной палаты региона.

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