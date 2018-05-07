Активисты просят запретить создание завода ПВХ-покрытий в Орле

Активисты в Орле подготовили петицию на имя президента РФ с просьбой запретить строительство завода напольных ПВХ-покрытий. По их мнению, новое предприятие на территории города будет представлять опасность для жизни и здоровья местных жителей.

Производство ПВХ-покрытий намерена запустить компания ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» (входит в IVC Group, которая приобретена корпорацией Mohawk Industries, Inc., США). Об этом сообщает InfoOrel.ru.



Напомним, активисты в Уфе просят провести экологические экспертизы в отношении объектов, которые построят на территории индустриального парка «Уфимский». По их мнению, сооружения не предназначены для очистки промышленных стоков и от этого пострадает весь город. Заявление направлено в адрес президента РФ, главы Башкирии и Контрольно-счетной палаты региона.