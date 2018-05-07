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Путин принес присягу президента России

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Президент России Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — процитировал Путин слова из четвертой главы Конституции.

После этого он рассказал о приоритетах нового президентского срока, пообещав «оправдать запросы общества и надежды граждан». Ранее Путин потребовал обеспечить увеличение пенсий и снизить бедность в два раза

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