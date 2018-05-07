Силуанов совместит пост министра финансов и первого вице-премьера

Дмитрий Медведев предложил назначить Антона Силуанова на должность первого вице-премьера в новом составе правительства. При этом должность министра финансов он сохранит.

Силуанов сохранит за собой прежний пост, что станет первым случаем в российской истории в конфигурации правительства с единственным первым вице-премьером, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Министерству финансов.

В конфигурации правительства, когда первых вице-премьеров было несколько, в 2000 году Михаил Касьянов совмещал посты зампреда правительства и министра финансов. Также пост вице-премьера и главы финансово-экономического блока правительства совмещал Алексей Кудрин.

Предложения по новому составу правительства исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев озвучил на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» 7 мая.

Также он предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства, Татьяну Голикову вице-премьером по здравоохранению, а Алексея Гордеева вице-премьером по сельскому хозяйству.