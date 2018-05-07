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Волкер призвал усилить антироссийские санкции

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Фото: Global Look Press/Mykhailo Palinchak
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Санкции против России необходимо усиливать, заявил спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он подчеркнул, что ограничительные меры являются важным инструментом и требуют всё больше добавлений. 

«Если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут», — приводит «РИА Новости» слова Волкера.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента предложил вводить персональные санкции за посещение Крыма, отметив, что США, Украина и ряд стран Евросоюза не признают вхождения полуострова в состав России.

США и страны Евросоюза ввели санкции против России в 2014 году. Поводом для ограничительных мер стали вхождение Крыма в состав РФ и ситуация в Донбассе.

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