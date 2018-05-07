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Автокросс «День Победы» пройдет под Рязанью

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На трассе «Семеновская» недалеко от Рязани пройдёт 53-й Всероссийский автокросс «День Победы». Состязания начнутся в субботу, 12 мая.

Гонщики будут соревноваться в семи классах автомобилей, отмечает РИА «7 новостей». Торжественное открытие автокросса запланировано на утро воскресенья, 13 мая. После церемонии гости смогут наблюдать финальные заезды и награждение победителей.

Напомним, в Иркутске в День Победы пройдет масштабное пиротехническое светомузыкальное представление. Оно состоится на нижней набережной Ангары у памятника Якову Похабову. Шоу организовано при поддержке правительства Иркутской области.

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