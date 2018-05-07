Солдатскую кашу будут раздавать в Подмосковье 9 мая

Солдатскую кашу, сухари и сладкий чай будут раздавать в Московской области 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.

9 мая на территории Московской области планируют развернуть порядка 120 полевых кухонь. На них желающие смогут получить порцию полевой каши, выпить горячего сладкого чаю и съесть сухари, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что большая часть полевых кухонь расположится на территории Щелковского района, а также в Химках и Лобне. По словам министра, подобные кухни разместятся практически во всех муниципалитетах.

Помимо этого, в рамках празднования Дня Победы в Московской области откроются 25 тематических ярмарок, пройдут праздничные концерты и вручение подарков ветеранам.