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Солдатскую кашу будут раздавать в Подмосковье 9 мая

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Солдатскую кашу, сухари и сладкий чай будут раздавать в Московской области 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минпотребрынка региона со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова.

9 мая на территории Московской области планируют развернуть порядка 120 полевых кухонь. На них желающие смогут получить порцию полевой каши, выпить горячего сладкого чаю и съесть сухари, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ожидается, что большая часть полевых кухонь расположится на территории Щелковского района, а также в Химках и Лобне. По словам министра, подобные кухни разместятся практически во всех муниципалитетах.

Помимо этого, в рамках празднования Дня Победы в Московской области откроются 25 тематических ярмарок, пройдут праздничные концерты и вручение подарков ветеранам.

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