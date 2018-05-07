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Фонтаны запустят к 9 Мая в Комсомольске-на-Амуре

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Сезон фонтанов планируют открыть в Комсомольске-на-Амуре к Дню Победы. Об этом рассказала специалист организационного отдела КГБУ «Комсомольск-на-Амуре набережная реки Амур» Раиса Алиева.

К 9 Мая на территории Комсомольска-на-Амуре планируют запустить все фонтаны. Ранее предполагалось, что сезон откроют к 1 Мая, но в связи с техническими неполадками запуск был отсрочен. Так, фонтан на главной площади откроется 9 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Помимо водного фонтана заработает и светодиодный фонтан. Он будет располагаться в центре трамвайного кольца и включаться каждый день с приходом темного времени суток. На данный момент идут работы по настройке и проверке светового фонтана.

Фонтанный комплекс перед Драматическим театром планируют включить во вторник, 8 мая. Как рассказал пресс-секретарь городской администрации Иван Лаврентьев, задержка запуска случилась из-за того, что в этом году обслуживающей компанией является предприятие из Хабаровска и заключение договора немного затянулось.

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