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Мемориалы героям Великой Отечественной войны отремонтировали в Краснодаре

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Работы по текущему ремонту памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны завершены в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала 2018 года на территории города произвели ремонт памятников и мемориалов героям ВОВ. Так, был приведен в порядок мемориал у Вечного огня, памятники жертвам фашизма в Чистяковской роще и воинам-зенитчикам в районе Кубанского государственного университета, сообщают «Кубанские новости».

Также были отремонтированы памятник воинам-освободителям на площади Победы и мемориалы в Пашковском районе, хуторе Октябрьском. На данный момент завершаются работы по подготовке мемориальных досок, памятных знаков, бюстов.

9 мая в 11:00 начнется прохождение войск Краснодарского территориального гарнизона. На театральную площадь выйдут более 2,5 тыс. военнослужащих, представителей ветеранских организаций и Кубанского казачьего войска.

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