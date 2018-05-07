Салют в Хабаровске вернут на набережную стадиона имени Ленина

Салют в Хабаровске планируют провести 9 мая на набережной стадиона имени Ленина. Такое решение было принято руководством Восточного военного округа.

В понедельник, 7 мая, заместитель председателя правительства Хабаровского края Анатолий Размахнин сообщил о том, что запуск праздничного салюта 9 мая будет происходить не со стадиона «Ерофей», а с набережной стадиона имени Ленина. О причинах смены места не сообщается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Салют начнется в 22:00 по местному времени. Для жителей и гостей Хабаровска произведут 30 залпов. Всего же в Восточном военном округе планируется использовать 44 артиллерийских орудия и 26 установок.

В это же время салют прогремит и в других городах: Владивостоке, Белогорске, Улан-Удэ, Уссурийске, Южно-Сахалинске и Чите.

За общественным порядком во время майских праздников будут следить около 3 тыс. человек.