Швеция получила от США оферту на закупку системы ПВО Patriot

Министерство обороны Швеции получило оферту на поставку четырех единиц американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот»), сообщает «РИА Новости».

По данным оборонного ведомства страны, каждый из ракетных комплексов имеет собственный командный пункт, электростанцию, радар и три пусковых установки. Помимо прочего, в состав комплекса входит оборудование для управления двумя батальонами противовоздушной обороны. Поставку основной части заказа планируется осуществить с 2021 по 2022 год. Оферта действительна до 10 августа текущего года.

Система ПВО Patriot относится к комплексам среднего радиуса действия. В 2017 году Швеция провела крупнейшие за 20 лет совместные учения с НАТО Aurora-2017, в которых также приняли участие американские военнослужащие.