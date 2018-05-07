Фестиваль «Военная тайна» пройдет на Триумфальной площади

Традиционный музыкальный фестиваль примет Триумфальная площадь. Концерт откроет Игорь Прокопенко — ведущий «Военной тайны» на РЕН ТВ. На сцене и в воздухе будет жарко. «Юта», Сергей Галанин и группа «Серьга», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Военный оркестр, танцоры и гармонисты. Фестиваль начнется после парада Победы и продлится до праздничного салюта. Самые умные и находчивые попробуют силы в викторине от РЕН ТВ. В 2017-м праздник в парке Победы посетили 30 тыс. человек. В соцсетях аудитория «Военной тайны» перевалила за полмиллиона.