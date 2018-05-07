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Проект реконструкции аэропорта одобрен в Якутии

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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Тикси в Республике Саха (Якутия). Информацию об этом разместили сегодня, 7 мая, на сайте ведомства.

Положительное заключение на реконструкцию аэропорта Тикси выдали специалисты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы. В рамках проверки специалисты провели разнообразные изыскания на соответствие требованиям технических регламентов, а также провели повторную проверку сметы проекта, сообщает ИА SakhaNews.

В рамках реконструкции планируют построить здание для стоянки автомобильной специальной техники, рассчитанной на 27 единиц транспорта. Также в нем будет производиться технический осмотр и обслуживание техники.

Помимо этого, на прилегающей территории будет сооружена трансформаторная подстанция и другие необходимые объекты.

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