Проект реконструкции аэропорта одобрен в Якутии

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Тикси в Республике Саха (Якутия). Информацию об этом разместили сегодня, 7 мая, на сайте ведомства.

Положительное заключение на реконструкцию аэропорта Тикси выдали специалисты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы. В рамках проверки специалисты провели разнообразные изыскания на соответствие требованиям технических регламентов, а также провели повторную проверку сметы проекта, сообщает ИА SakhaNews.

В рамках реконструкции планируют построить здание для стоянки автомобильной специальной техники, рассчитанной на 27 единиц транспорта. Также в нем будет производиться технический осмотр и обслуживание техники.

Помимо этого, на прилегающей территории будет сооружена трансформаторная подстанция и другие необходимые объекты.