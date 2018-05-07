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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Свободном в 2019 году

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Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в городе Свободный Амурской области в 2019 году. На данный момент правительство области ищет подрядчика.

В 2019 году на пересечении улиц Ленина и Михайлово-Чесноковская планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагается, что здание будет одноэтажным.

Оно будет состоять из двух частей: игрового зала и двухэтажной вставки, в которой будут располагаться администрация ФОКа, раздевалки и прочее, сообщает Амурская служба новостей.

Стоимость строительства оценили в 162 млн 774 тыс. рублей. Завершить все работы необходимо до 31 июля 2019 года. Подрядчик определится 24 мая.

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