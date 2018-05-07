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Владелец «Волги» рассказал о происхождении номера на автомобиле Путина

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Фото: ТАСС/POOL/Алексей Филиппов
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Бывший владелец автомобиля «Волга» рассказал о происхождении номера на новом автомобиле российского производства «Кортеж», на котором президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что номерные знаки лимузина совпадают с номерами на старой «Волге», фотография которой была опубликована в интернете более четырех лет назад. Журналисты телеканала РЕН ТВ связались с предполагаемым владельцем «Волги», который по телефону прояснил ситуацию.

«Номер уже давно не наш. Эту машину уже давно продали, четыре года назад, вместе с номерами. Мне не нужны лишние претензии. Машину уже сняли с учета давно. Четыре года назад продали и сняли с учета, я не знаю, что там творится, давно машина утилизирована, поймите правильно», — рассказал бывший владелец автомобиля.

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялось официальное вступление в должность избранного президента России Владимира Путина, который занял высший государственный пост страны в четвертый раз. Новый отечественный лимузин серии «Кортеж», на котором президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию, получил название «Сенат-лимузин».

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