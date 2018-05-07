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Велопробег «Колесо Победы» состоялся в Биробиджане

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Традиционный библио-велопробег «Колесо Победы» состоялся в Биробиджане, Еврейская автономная область. Акция посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В воскресенье, 6 мая, состоялся уже ставший традиционным библио-велопробег. Участники разделились на команды и проехали заданный маршрут, делая остановки и участвуя в разнообразных мероприятиях, сообщает ИА EAOMedia.

Так, в городском парке была организована площадка «Вело-мастер», где участники могли продемонстрировать мастерство езды на велосипеде, а на площадке «Сквер имени Героя Советского Союза И. Бумагина» был организован интеллектуально-игровой квест. Также в сквере Победы участники показали свои вокальные данные, исполняя песни военных лет.

Помимо этого, на стадионе «Дружба» представители УФСИНа провели показательные выступления кинологических служб, а сотрудники отдела специального назначения продемонстрировали боевые приемы.

Также в этом году в первый раз прошло соревнование «Малое колесо Победы» для участников младше 14 лет. Организатором мероприятий выступила «Центральная городская библиотека и ее филиалы».

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