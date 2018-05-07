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Паром «Сахалин-9» вернут на линию Ванино–Холмск

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Паром «Сахалин-9» планируют вернуть на линию Ванино–Холмск. Об этом сообщает пресс-служба компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».

9 мая 2018 года паром «Сахалин-9» должен вернуться с освидетельствования. В дальнейшем третий паром планируют включить в график работы морских судов на маршруте Ванино–Холмск, сообщает ИА SakhalinMedia.

С возвращением на линию парома «Сахалин-9» появится возможность дополнительных заявок на предварительные даты отправления с порта Ванино в мае 2018 года.

Портал iz.ru сообщал 4 мая о том, что на данный момент ситуация с перевозкой людей и грузов нормализовалась благодаря теплоходу «Патриа». Он был направлен на помощь двум паромам «Сахалин-8» и «Сахалин-10», которые занимаются транспортировкой автомобилей из порта Ванино. На материке скопилось большое количество вагонов и машин из-за запрета отгрузки на остров железнодорожных вагонов. Он, в свою очередь, был введен в связи с предстоящей перешивкой колеи.

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