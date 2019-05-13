История в датах: 13 мая

13 мая 1895 года в США сгорела лаборатория изобретателя Николы Теслы. В огне погибли журналы с записями многих экспериментов и исследований. На фото: изобретатель с «Теорией натуральной философии…» Руджера Бошковича в своей лаборатории
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Фото: depositphotos.com
23 мая 1637 года кардинал Ришелье, опасаясь покушения, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой. Так появился столовый нож
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
13 мая в России отмечается День Черноморского флота. На фото: гвардейский ракетный крейсер «Москва», учебный корабль «Перекоп» и большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ, Севастополь, 2017 год
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Фото: Global Look Press
13 мая 1930 года в Австралии был убит последний дикий сумчатый волк. На фото: чучело волка
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