Улицу Чехова в Южно-Сахалинске благоустроят за 32 млн рублей

Почти 32 млн рублей планируют потратить на благоустройство улицы Чехова в Южно-Сахалинске. Аукцион на благоустройство разместила городская администрация с начальной ценой в 31,7 млн рублей.

Улицу Чехова от улицы имени Космонавта Поповича до проспекта Победы планируют благоустроить. Исходя из документации, исполнителю предстоит провести земляные и демонтажные работы, уложить тротуарную плитку и обустроить газоны, а также заасфальтировать съезды и проезды, сообщает ИА SakhalinMedia.

Стоимость работ составит 31,7 млн рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Общая территория для благоустройства составляет 7149,5 кв. м. Из них 6226,5 кв. м приходится на дорожное покрытие, остальную часть предстоит озеленить.

Все необходимые работы нужно завершить до 15 августа 2018 года.