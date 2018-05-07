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Расчленивший журналистку датский изобретатель попросил о снисхождении

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Фото: REUTERS/RITZAU SCANPIX/Mads Claus Rasmussen
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Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, сексуальное насилие и расчленение шведской журналистки Ким Валль, обжаловал решение суда. 

Об этом говорится в Twitter-аккаунте государственного прокурора в Копенгагене.

Мадсен не просит полностью оправдать его, изобретатель пытается обжаловать лишь срок заключения. В прокуратуре, в свою очередь, отмечают, что вердикт суда верен. Дата рассмотрения иска пока не назначена. 

Мадсен и Валль вышли на подлодке в море из бухты Копенгагена 10 августа 2017 года. На следующий день спасатели подобрали Мадсена с тонущего судна, журналистки на борту не было. В конце августа расчлененное тело Валль было обнаружено в море недалеко от Копенгагена.

Изобретатель несколько раз менял свои показания. Сначала он утверждал, что высадил ее на берег, затем сообщил, что журналистка погибла из-за несчастного случая. Позднее на жестком диске, который, предположительно, принадлежал Мадсену, были найдены видеоролики с пытками и казнями женщин.

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