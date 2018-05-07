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«Аллею дружбы» высадили волонтеры из Японии и жители Хабаровска

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Волонтеры из Японии и хабаровские школьники и студенты высадили «Аллею дружбы» в сквере поселка имени Горького в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Аллею дружбы» из 160 молодых деревьев создали японские волонтеры и учащиеся Хабаровска в сквере. Акция приурочена к юбилею города — в конце мая Хабаровск справит 160-летний юбилей, сообщает ИА AmurMedia.

Сквер обновился молодыми рябинами, соснами и лиственницами. Как рассказал генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки, волонтеры ассоциации «Мусасино–Тама–Хабаровск» приезжают участвовать в высадках уже более 20 лет и за это время поднялся уже большой «Лес дружбы». Также консул отметил особую важность этого события, ведь 2018 год объявлен Годом Японии в России.

Площадь сквера в поселке Горького составляет 3,5 га. В 1995 году он получил статус особо охраняемой территории, но в последние несколько лет начались санитарные рубки и многие жители поселка были этим недовольны.

Как рассказала начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская, по поводу вырубки было много обращений, но затем местные жители удостоверились в том, что вместо спиленных деревьев появляются новые, и некоторые пришли помогать при закладке «Аллеи дружбы».

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